manhwa – UNDER THE GREEN LIGHT – di Jaxx

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Under the Green Light – (녹색전상)

Titolo internazionale: Under the Green Light

Autori: storia e disegni Jaxx

Genere: drammatico, sentimentale, erotico, psicologico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per le scene sessuali esplicite

Anno di pubblicazione in Corea: 2021 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Ridibooks. I primi capitoli sono visibili gratuitamente (se si è registrati e maggiorenni)

Capitoli: 23 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese dalla Tapas. I primi capitoli sono visibili gratuitamente (se si è registrati e maggiorenni)

Reperibilità in Italia: tradotto amatorialmente da Yaoi&Fujoshi Club SCAN.

TRAMA

Matthew Raynor è uno scultore che un giorno di pioggia incontra un uomo, ai suoi occhi, bellissimo: Jin Chung Woo. L’artista è un uomo solitario che vive solo per le sue opere, ma per Jin ha un vero colpo di fulmine, tanto da chiedergli poi di fargli da modello.

Jin è un criminale che fa parte di una banda mafiosa, è un uomo violento e complesso, anche se ha anche dei lati più morbidi; e accetta subito la proposta dello scultore.

I due iniziano una sorta di relazione, in cui Matthew sembra non riuscire a vedere il lato oscuro del suo compagno…

