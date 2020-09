manhwa – PAINTER OF THE NIGHT (Yahwacheop) – di Byeonduck

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Painter of the Night – Yahwacheop – (야화첩)

Titolo internazionale: Painter of the Night

Autore: Byeonduck

Genere: sentimentale, storico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto (presenza di parecchia violenza e scene sessuali)

Anno di pubblicazione in Corea: 2019 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online tutto a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin, pagina ufficiale coreana (pagina visibile solo se registrati).

Capitoli: 54 (in corso) divisi in:

Season 1: 44 capitoli (concluso)

Season 2: 9 capitoli (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità in italiano: tradotto amatorialmente dal gruppo Nada Scan Yaoi.

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese dalla stessa casa editrice Lezhin (pagina visibile solo se registrati).

TRAMA

Nell’antica Corea vive il giovane Baek Na-kyum, un disegnatore molto abile a realizzare pitture con scene erotiche tra uomini, tanto da destare l’interesse di Yoon Seungho. Quest’ultimo è il figlio ribelle e violento di una ricca famiglia, noto per la sua lussuria e per avere molti amanti.

Ma quando cerca di comprare Baek e la sua arte, questo si rifiuta, affermando di aver smesso con la pittura per sempre per seri motivi.

Ma Yoon non è di certo tipo da arrendersi facilmente… Di sottofondo, alcuni intrighi di palazzo e politici.

RECENSIONI