manhwa – HELL BLADE – di JeTae Yoo

SCHEDA

Titolo originale: Hell Blade – (헬블레이드)

Titolo internazionale: Hell Blade – Jack the Ripper: Hell Blade

Autore: JeTae Yoo

Genere: azione, horror, mistero, soprannaturale, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto presenza di violenza

Anno di pubblicazione in Corea: 2009

Casa Editrice coreana: Daiwon

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Hell Blade

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: GP

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 4 (interrotto) fermo dal 2014

Altre pubblicazioni: il manhwa è stato interamente pubblicato in lingua inglese dalla Seven Seas.

TRAMA

Londra, 1988. Tutti in città parlano del serial killer “Jack Lo Squartatore”, che uccide le sue vittime in modo terribile e splatter.

L’investigatore Roy di Scotland Yard riceve l’incarico di trovare l’assassino; ma ben presto scoprirà che l’uomo non sceglie le sue vittime in modo casuale, e che le persone uccise hanno tutte un terribile segreto in comune…

