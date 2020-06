manhwa – LOOKISM – di Taejoon Park

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Lookism – Gaiken Jijou Shugi – (외모지상주의)

Titolo internazionale: Lookism

Autore: Taejoon Park

Genere: azione, mistero, sentimentale, scolastico, slice of life

Target: seinen

Rating: pubblico maturo la stessa casa editrice coreana lo consiglia dai 15 anni in poi

Anno di pubblicazione in Corea: 2014 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. I primi capitoli sono visibili gratuitamente.

Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 289 (in corso)

Volumi: 12 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Webtoon, sul suo sito/app il fumetto è leggibile gratis in varie lingue.

TRAMA

Park Hyung Suk (o “Daniel Park”) è uno studente timido e in sovrappeso, infatti a scuola è bullizzato sia dai maschi che da alcune ragazze. Deciso a fuggire dai suoi problemi e di ricominciare da capo, si trasferisce a Seul e va in un nuovo liceo.

La notte prima di andare nella scuola, per miracolo il suo corpo si sdoppia in due! Da una parte il suo aspetto normale, dall’altra quello di un ragazzo snello e molto attraente. Quando un corpo è in uso l’altro dorme, e Park è in grado di passare da un corpo all’altro risvegliando chi è addormentato.

Comincia così una nuova vita scolastica forte del look da modello, scoprendo quanto le persone ti trattino diversamente a seconda della bellezza; ma poi verrà anche coinvolto in risse tra bande di strada.

OPERE RELATIVE

Live action

– Lookism – drama (telefilm)

RECENSIONI