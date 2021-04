manhwa – HYDE & SEEK – di Ipado

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Hide & Seek – (하이드 앤 시크)

Titolo internazionale: Hide & Seek

Autore: Ipado

Genere: drammatico, sentimentale, psicologico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (presenza di scene sessuali e sangue)

Anno di pubblicazione in Corea: 2018

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online) pubblicato sul sito della casa editrice Kidari Studio e Bomtoon (i primi capitoli sono gratuiti, per gli altri bisogna pagare)

Capitoli: 35 (concluso). Diviso in:

Season 1: capitoli 1-21

Season 2: capitoli 22-35

In Italia: inedito

Reperibilità in italiano: tradotto amatorialmente dal gruppo Nada Scan Yaoi.

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese dalla casa editrice Lezhin (pagina visibile solo se registrati)

TRAMA

Sooha è uno strano ragazzo: è ricco, vive in una villa da sogno sul mare, ma è solitario e sempre freddo. Dopo un tentativo di rapina, gli viene assegnata la guardia del corpo Soohyun.

Ma in realtà l’uomo è stato assoldato dal nonno per ritrovare un gioiello che il nipote ha nascosto, e sembra che alla famiglia di Sooha non importi proprio nulla di lui.

Vivendo assieme, Soohyun scopre che che Sooha ha sviluppato, a causa di un trauma, una seconda personalità: ogni tanto affiora “Ryan”, violento ed instabile…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI