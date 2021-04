manhwa – SIGN LANGUAGE – di Ker

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Sign Language – Suhwa – (수화)

Titolo internazionale: Sign Language

Autore: Ker

Genere: sentimentale, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2017 – 2020

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin (pagina visibile solo se registrati)

Dopo il successo online, è stato pubblicato anche di carta

Capitoli: 115 Chapters + epilogo (concluso). Diviso in:

Season 1: capitoli 1-28 + epilogo

Season 2: capitoli (Complete) 29-62 + epilogo

Season 3: capitoli (Complete) 63-115 + epilogo

In Italia: inedito

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese dalla stessa casa editrice Lezhin (pagina visibile solo se registrati) ed è anche uscito in volumi cartacei.

TRAMA

Soo Hwa inizia a lavorare nel caffè Goyo, un locale insolito: il caffè fa schifo, i clienti prendono tutti cose fuori menù, e per lavorare bisogna imparare il linguaggio dei segni dato che il padrone, Goyo, è sordo.

Gli inizi tra i due non sono facili per via di alcuni malintesi; ma ben presto Soo Hwa si accorge che le poche volte che sente la voce di Goyo, essa gli fa uno strano effetto…

