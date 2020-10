manhwa – ON OR OFF – di A1

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: On or Off – (온 오어 오프)

Titolo internazionale: On or Off

Autrice: A1

Genere: sentimentale, slice of life, ufficio

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (scene sessuali esplicite)

Anno di pubblicazione in Corea: 2019 – in corso

Casa editrice coreana: D&C Media

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della Lezhin, pagina ufficiale coreana (non visibile se non si è registrati e maggiorenni)

Capitoli: 63 capitoli (in corso) divisi in:

Stagione 1 – 45 Capitoli (completa) 1 – 45

Stagione 2 – 18 capitoli (in corso) 46 – …

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Tapytoon, pagina ufficiale, sul suo sito/app è leggibile il primo capitolo gratis (solo se registrati e maggiorenni).

TRAMA

Yiyoung è un universitario che, con alcuni amici del college, ha creato una startup; e ora sono in cerca di una azienda che li finanzi.

Gli viene data la possibilità di proporre il loro progetto alla SJ Corporation, così Yiyoung si reca nella loro sede per fare una presentazione davanti ad alcuni pezzi grossi della società. E’ già agitato di suo, ma la situazione peggiora quando conosce il loro giovane direttore, Kang. Tra due infatti scatta subito la scintilla.

Ma sono entrambi piuttosto goffi con i loro sentimenti; così fraintendimenti ed equivoci diventano, fin da subito, all’ordine del giorno…

