manhwa – HOLD ME TIGHT – di Nabit, Sireu

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Hold me tight – (뜨겁게 안아줘)

Titolo internazionale: Hold me tight

Autrice: Nabit (storia) e Sireu (disegni)

Genere: sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (scene sessuali esplicite)

Anno di pubblicazione in Corea: 2019 – 2020

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della Naver, pagina ufficiale coreana (non visibile se non si è registrati e maggiorenni)

Capitoli: 100 capitoli (concluso)

In Italia: tradotto in modo amatoriale dal gruppo Yaoi&Fujoshi Club Scan.

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Tapas, pagina ufficiale, sul suo sito/app è leggibile fino al capitolo 17 gratis (se registrati)

TRAMA

Giovanni, il giovane presidente di una grossa azienda, ha un brutto problema fisico: non sente il caldo, e ha sempre fatto fatica a scaldarsi persino in estate, con conseguentemente problemi di salute e cali improvvisi di temperatura del suo corpo.

Una sera viene avvicinato da una guardia del corpo di nome Felix, e quando si toccano per caso, Giovanni rimane senza parole: il ragazzo emana un calore che lui riesce a sentire, e che gli fa anche effetto!

Così decide di assumerlo, per tenerlo sempre vicino. Tra di due inizia anche una relazione.

Ma Felix ha un pesante segreto…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI