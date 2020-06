anime – EUREKA SEVEN: GOOD NIGHT, SLEEP TIGHT, YOUNG LOVERS – di Hiroshi Haraguchi

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Koukyoushihen Eureka Seven: Pocket ga Niji de Ippai – (交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい)

Traduzione letterale: Salmi sinfonici Eureka Seven – Le tasche sono piene di arcobaleno

Titolo internazionale: Eureka Seven: good night, sleep tight, young lovers – Eureka Seven Movie – Psalms of Planets Eureka Seven: Pocket Full of Rainbows

Genere: film d’animazione – avventura, azione, mecha, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 55 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2009

Tratto: storia originale

Director: Hiroshi Haraguchi

Script: Tomoki Kyoda

Character design: Kenichi Yoshida

Mechanical design: Takayuki Yanase

Music: Naoki Satō

Studios: Bones, Kinema Citrus

Titolo in Italia: Eureka Seven – good night, sleep tight, young lovers

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Trasmissione: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in dvd e bluray dalla Kaze

Sigle:

Ending

“Space Rock” by iLL

TRAMA

Il film è una versione alternativa della serie tv “Eureka Seven“; i personaggi e parte dell’ambientazione è uguale, ma lo sviluppo della trama diverso.

Nell’anno 2054 la Terra è invasa da “Image”, una forma aliena che sta piegando l’umanità, così il governo idea un piano: usare una potente arma chiamata Martello di Dio che distruggerà il nemico, ma anche gran parte della Terra stessa. Ma su una navicella spaziale verranno imbarcate ventimila persone, che dopo l’apocalisse dovranno ripopolare il mondo.

Renton è un giovane pilota assegnato all’astronave Gekko, agli ordini del comandante Holland Novak. Scopo di Novak e del suo equipaggio è quello di portare a termine un piano alternativo, anche andando contro al governo. Renton invece vorrebbe ritrovare una ragazza di nome Eureka.

DOPPIATORI

L’edizione italiana presenta un cast di voci diverso da quello usato nella serie televisiva.

Personaggio – Doppiatore italiano

Stefano Pozzi- Renton

Debora Morese – Eureka

Adele Pellegatta – Koda Lovell

Davide Albano – Dominic

Elena Gianni – Talho

Emanuela Pacotto – Anemone

Marco Balbi – Braya Mattingly

Maurizio Merluzzo – Holland Novak

Serena Clerici – Nirvash

OPERE RELATIVE

Anime

– Eureka Seven – serie tv – opera capostipite

– Eureka Seven: Ao – serie tv

– Eureka Seven: Ao – oav

– Eureka Seven Hi-Evolution – film d’animazione

Manga

– Eureka Seven

– Eureka Seven: Gravity Boys & Lifting Girl

LINK relativi all’opera

