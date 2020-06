anime – A BABY AND I (Akachan to Boku) – di Takahiro Omori

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Akachan to Boku – (赤ちゃんと僕)

Titolo internazionale: Baby & Me

Genere: serie tv – slice of life

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 32 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1996

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: manga di Marimo Ragawa

Director: Takahiro Omori

Series Composition: Sukehiro Tomita

Character design: Takayuki Goto

Music: Kenji Kawai

Studios: Pierrot

Titolo in Italia: A Baby and I

Trasmissione: Italia Teen Television nel 2004; Hiro nel 2010

Censura: no, solo il cambio di qualche nome

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle:

Opening Theme:

“B.B.B. (Be Bad Boy)” by Kenji Kohashi

“Love Affair” by Platinum Peppers Family

Ending Theme:

1: “You” by Sachiko Kumagai

2: “Rouge ni Naritai” by Miyuki Kajitani

TRAMA

Anime poco conosciuto in Italia, forse perchè trasmesso da Mediaset solo due volte, che parla dei fratelli Toshio (Takuya) e Midori (Minoru), rispettivamente di dieci e tre anni.

In un incidente viene a mancare la loro mamma, e i due rimangono soli con il padre che però è molto indaffarato con il lavoro.

Nonostante la giovane età, Takuya comincia a prendersi cura del fratellino e della casa; ma pian piano inizia a sentirsi frustato, dato che i suoi amici giocano e studiano, mentre lui ha tutte queste responsabilità…

DOPPIATORI

Doppiatore italiano – Personaggio

Renata Bertolas – Toshio (Takuya Enoki)

Federica Valenti – Midori (Minoru Enoki)

Giorgio Bonino – padre

Patrizia Scianca – madre

Alessandra Karpoff – Maestra Dell’asilo

Daniela Trapelli – Kimura

Emanuela Pacotto – Nakio

Irene Scalzo – Akio

Lara Parmiani – Ikika

Monica Bonetto – Gon

OPERE RELATIVE

Manga

– Akachan to Boku

Live action

– Baby and I – telefilm coreano

