anime – SAMURAI FLAMENCO – di Takahiro Omori

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Samurai Flamenco – (サムライフラメンコ)

Titolo internazionale: Samurai Flamenco

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mistero, supereroi

Rating: adatto ad un pubblico adulto (violenza)

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2023 a Marzo 2024

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: venerdì alle 01:20 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Takahiro Omori

Series Composition: Hideyuki Kurata

Script: Hideyuki Kurata, Takahiro

Character design: Yoshimitsu Yamashita

Music: agehasprings, Kenji Tamai

Studios: Manglobe

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Yaoi801 Fansub.

Sigle:

Opening

1: “Just one life” by SPYAIR

2: “Ai Ai Ai ni Utarete Bye Bye Bye” by FLOW

Ending

1: “DATE TIME” by Mineral Miracle Muse

2: “Flight 23:00” by Mineral Miracle Muse

TRAMA

Masayoshi Hazama è un giovane modello con la grande, anzi enorme, passione per i supereroi; inoltre ha un esagerato senso della giustizia. Anche se non ha alcun potere soprannaturale, decide di diventare “Samurai Flamenco”, un eroe mascherato che gira per la città a fare buone azioni e prediche a chi si comporta male. Ma la sua buona volontà si scontra presto con una realtà molto diversa da quella che, ingenuamente, pensava.

La sua visione del ruolo da eroe cambia quando incrocia due persone che lo influenzeranno. Il primo è Hidenori Goto, un poliziotto molto diligente a lavoro, ma disilluso e che non crede più alla giustizia. La seconda è Mari, membro di un gruppo di idol femminili, che anche lei fa l’eroina… ma con metodi violenti e poco ortodossi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Toshiki Masuda – Masayoshi Hazama/Samurai Flamenco

Tomokazu Sugita – Hidenori Goto

Haruka Tomatsu – Mari Maya

Chie Nakamura – Sumi Ishihara

Erii Yamazaki – Moe Morita

Haruhisa Suzuki – Haiji Sawada

Jūrōta Kosugi – Joji Kaname

Kenn – Anji Kuroki

Kōji Ishii – Shintarō F. Okuzaki

M.A.O – Mizuki Misawa

Satoshi Mikami – Akira Konno

Sho Hayami – King Torture

Showtaro Morikubo – Soichi Aoishima

Toru Ohkawa – Jun Harazuka

Toshiyuki Toyonaga – Hekiru Midorikawa

Yukari Tamura – Sakura Mamoi

OPERE RELATIVE

Manga

– Samurai Flamenco: Another Days

LINK relativi all’opera

Altre opere di Takahiro Omori presenti sul sito:

RECENSIONI