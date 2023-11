anime – THE APOTHECARY DIARIES – di Norihiro Naganuma

4.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kusuriya no Hitorigoto – (薬屋のひとりごと)

Titolo internazionale: The Apothecary Diaries

Genere: serie tv – mistero, sentimentale, storico, giallo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 01:05 (JST)

Tratto: dal manga “I diari della speziale“, a sua volta tratto dalla light novel “Il monologo della speziale“.

Director: Norihiro Naganuma

Series Composition: Norihiro Naganuma

Script: Hitomi Ogawa (ep 3) Misuzu Chiba (ep 2) Yuuko Kakihara (eps 1, 4)

Character design: Yukiko Nakatani

Music: Arisa Okehazama, Kevin Penkin, Satoru Kousaki

Studios: OLM, TOHO animation STUDIO

Titolo in Italia: The Apothecary Diaries

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Hana ni Natte” by Ryoku Oushoku Shakai

Ending Theme:

“Aikotoba” by Aina The End

Trailer



TRAMA

Nell’antica Cina la speziale Mao Mao viene costretta a servire per qualche anno la corte imperiale: una sorta di grande quartiere chiuso dove vivono le mogli e concubine dell’imperatore.

La ragazza spera di finire il suo mandato nel modo più anonimo e semplice possibile; ma quando iniziano a morire in modo misterioso alcuni bambini lei non resiste a intervenire, grazie alla sua intelligenza e conoscenza nelle erbe e veleni.

Viene così notata da un funzionario di alto rango, Renshi…

DOPPIATORI

Aoi Yūki as Maomao

Takeo Ōtsuka – Renshi

Ami Koshimizu – Pairin

Atsumi Tanezaki – Gyokuyō

Hina Kino – Lishu

Hiroki Nanami – Joka

Hiroshi Yanaka – Luomen

Katsuyuki Konishi – Gaoshun

Kenji Akabane – Lihaku

Megumi Han – Meimei

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Il monologo della speziale

Manga

– I diari della speziale

