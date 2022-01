light novel – IL MONOLOGO DELLA SPEZIALE (Kusuriya no Hitorigoto) – di Natsu Hyuuga

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kusuriya no Hitorigoto – (薬屋のひとりごと)

Titolo internazionale: The Pharmacist’s Monologue – The Apothecary Diaries – Drugstore Soliloquy

Autore: Natsu Hyuuga

Illustrazioni: Tōko Shino

Genere: light novel – mistero, sentimentale, storico, giallo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2011 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Shufunotomo

Volumi: 11 (in corso)

Titolo in Italia: Il Monologo della Speziale

Anno di pubblicazione in Italia: previsto per Marzo 2022

Casa editrice: Dokusho Edizioni

Volumi: (annunciato)

TRAMA

Rapita per il suo grande talento da erborista, Maomao lavora nella Corte Interna del Palazzo Imperiale. La sua promozione ad ancella per una delle consorti dell’Imperatore, gli permette di fare la conoscenza di Renshi, il suo supervisore, per il quale dovrà risolvere dei misteri.

