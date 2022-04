light novel – MONOGATARI SERIES – di NisiOisiN

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Monogatari Series

Autori: Storia di NisiOisiN, Illustrazioni di Vofan

Genere: light novel – azione, mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2006 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Kodansha

Volumi: 29 (in corso) ognuno con un titolo diverso. P.S. la storia principale è conclusa con il 28 volume, sono in corso i spinoff. I volumi sono:

1- Bakemonogatari part. 1

2- Bakemonogatari part. 2

3- Kizumonogatari

4- Nisemonogatari part. 1

5- Nisemonogatari part. 2

6- Nekomonogatari part. 1

7- Nekomonogatari part. 2

8- Kabukimonogatari

9- Hanamonogatari

10- Otorimonogatari

11- Onimonogatari

12- Koimonogatari

13- Tsukimonogatari

14- Koyomimonogatari

15- Owarimonogatari part. 1

16- Owarimonogatari part. 2

17- Owarimonogatari part. 3

18- Zoku-Owarimonogatari

19- Orokamonogatari

20- Wazamonogatari

21- Nademonogatari

22- Musubimonogatari

23- Shinobumonogatari

24- Yoimonogatari

25- Amarimonogatari

26- Ogimonogatari

27- Shinomonogatari part. 1

28- Shinomonogatari part. 2

29- Mazemonogatari

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: edito in lingua inglese dalla casa editrice Vertical (sia in formato fisico, sia in formato digitale)

TRAMA

Koyomi Araragi è uno studente liceale che è guarito dopo essere diventato per breve tempo un vampiro. Un giorno la sua compagna di classe Hitagi Senjogahara, nota per non parlare mai con nessuno, cade dalle scale finendo tra le braccia di Koyomi, così lui scopre che il peso della compagna è quasi nullo, sfidando le leggi della fisica. Dopo essere stato minacciato da lei, che non voleva che il suo segreto venisse scoperto, Koyomi le offre il suo aiuto, e la presenta a Meme Oshino, un uomo di mezza età che vive in una vecchia scuola abbandonata e che aveva aiutato in precedenza Koyomi a ritornare umano.

Il ragazzo si ritrova poi coinvolto in una serie di “apparizioni” che lo portano ad interessarsi ai casi soprannaturali di Mayoi Hachikuji, bambina smarrita; Suruga Kanbaru, amica di Hitagi; Nadeko Sengoku, coetanea delle sue sorelle; e Tsubasa Hanekawa, una sua compagna di classe.

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

Le prime immagini vengono dalla versione originale giapponese, le ultime due dalla versione inglese.



OPERE RELATIVE

Anime

“Monogatari Series: First Season”

– Bakemonogatari – serie tv (15 episodi)

– Nisemonogatari – serie tv (11 episodi)

– Nekomonogatari Black – serie tv (4 episodi)

“Monogatari Series: Second Season”

– Nekomonogatari White – serie tv (5 episodi)

– Kabukimonogatari – serie tv (4 episodi)

– Otorimonogatari – serie tv (4 episodi)

– Onimonogatari – serie tv (4 episodi)

– Koimonogatari – serie tv (6 episodi)

– Hanamonogatari – serie tv (5 episodi)

“Monogatari Series: Final Season”

– Tsukimonogatari – serie tv (4 episodi)

– Owarimonogatari I – serie tv (12 episodi)

– Koyomimonogatari – serie tv (13 episodi)

– Owarimonogatari II – serie tv (7 episodi)

– Zoku Owarimonogatari – serie tv (6 episodi)

Manga

– Bakemonogatari – Monster Tale

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Monogatari Series” presente sul sito:

RECENSIONI