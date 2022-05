libro – IO E MR. FAHRENHEIT: SHE LIKES HOMO, NOT ME – di Naoto Asahara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

Titolo originale: Kanojo ga Suki na Mono wa Homo de Atte Boku de wa Nai – (彼女が好きなものは ホモであって僕ではない)

Titolo internazionale: What She Likes Are Homosexuals, Not Me – She Likes Homos, Not Me

Autore: Naoto Asahara

Genere: romanzo – slice of life, drammatico, scolastico

Anno di pubblicazione: 2016 (online) 2018 (cartaceo)

Paese: Giappone

Casa editrice: pubblicato inizialmente sul sito web Kakuyomu, successivamente viene pubblicato in versione cartacea dalla casa editrice Kadokawa.

Titolo in Italia: Io e Mr. Fahrenheit – She likes Homo, not me

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa editrice: Planet Manga

Pagine: 320

Prezzo di copertina: 19,90 €

La storia di Jun Andou e Sae Miura: il primo un ragazzo omosessuale e la seconda una fujoshi (termine, usato anche in modo dispregiativo, che indica un’appassionata di genere yaoi). Che può succedere quando il proprio desiderio di essere felice, non coincide con i canoni di normalità?

Informazioni utili: dall’opera è stata tratta un adattamento manga.

COPERTINE e IMMAGINI

Manga

– Io e Mr. Fahrenheit – She likes Homo, not me

Live action

– Fujoshi, Ukkari Gay Ni Kokuru – serie tv

– Kanojo ga Suki na Mono wa – film

