libro – SHA PO LANG – di Priest

Scheda a cura di Alex Tsuki.

SCHEDA

Titolo originale: Sha Po Lang

Autore: Priest

Genere: Azione, Storico, BL, Danmei, Steampunk, Politico, Guerra, Romantico, Mecha

Anno di pubblicazione: 2015

Paese: Cina

Casa editrice: jjwxc

Volumi: 128 Capitoli + 17 Extra (Completo)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Eternal Anime Team – Novel Ita.

TRAMA

“Dal momento in cui fu scavata la prima ciotola di Ziliujin, era destino che il mondo non sarebbe mai più stato pacifico.”

Nell’era del Gran Liang, la vita delle persone è diventata comoda grazie a macchine a vapore che funzionano con un carburante chiamato “Ziliujin”. Chang Geng, che vive in un piccolo villaggio alla frontiera, ha una relazione distante con sua madre, mentre il suo patrigno è via per la maggior parte dell’anno, e le uniche persone a cui era vicino erano due bambini, il maestro del villaggio e il suo Yìfù (padre adottivo). Ma la sua vita un giorno viene capovolta dopo l’invasione dei Barbari del Nord, e scopre che la sua intera identità era stata solo una finzione: non solo lo stesso Chang Geng non era il ragazzo di campagna che pensava di essere, ma anche sua madre, il suo maestro, e il suo amato Yìfù…

