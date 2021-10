libro – IL GATTO CHE VOLEVA SALVARE I LIBRI – di Sosuke Natsukawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hon o Mamorō to Suru Neko no Hanashi – ( 本を守ろうとする猫の話)

Autore: Sosuke Natsukawa

Genere: romanzo drammatico

Anno di pubblicazione: 2017

Paese: Giappone

Pagine: 180

Titolo in Italia: Il gatto che voleva salvare i libri

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa editrice: Mondadori

Traduzione: Annachiara Sacchi

Prezzo di copertina: 15,00 €

TRAMA

Dopo la morte del nonno, per Rintaro non sembrano esserci sbocchi. Il ragazzo, colpito dal lutto, non ha intenzione di tornare a scuola, né di occuparsi della libreria Natsuki ereditata dal nonno ma sull’orlo del fallimento, e nemmeno i consigli dell’amico Akiba e della capoclasse Sayo sembrano smuoverlo.

Una sera, mentre malinconico pensa al nonno, riceve la visita di un gatto parlante che gli chiede una mano per un importante missione: salvare i libri dalla loro scomparsa; fra labirinti, persone che imprigionano i libri, e altri che li tagliano Rintaro e il Gatto inizieranno un viaggio davvero unico.

