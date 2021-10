libro – IN CUCINA CON I FILM DELLO STUDIO GHIBLI – di Minh-Tri Vo, Claire-France Thévenon

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Les recettes des films du Studio Ghibli

Autore: Minh-Tri Vo e Claire-France Thévenon – fotografie di Apolline Cartier

Genere: libro di ricette

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione: 2020

Paese: Francia

Casa editrice: Ynnis Editions

Titolo in Italia: In cucina con i film dello Studio Ghibli

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa editrice: Kappalab

Traduzione: Massimiliano De Giovanni

Pagine: 142, tutte a colori (con anche sovracopertina)

Prezzo di copertina: 15,00 €

Il manuale prende in esame ventuno film d’animazione dello Studio Ghibli, e per ognuno di essi c’è prima un breve riassunto, poi una ricetta ispirata con istruzioni passo a passo (per alcuni movie più di una). Per esempio per “La Città Incantata” ci sono gli onigiri e i manju. Non tutti i piatti sono giapponesi, per esempio per “Porco Rosso” ambientato in Italia ci sono gli spaghetti.

