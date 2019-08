libro – LA RAGAZZA DELLO SPUTNIK (Suputoniku no koibito) – di Haruki Murakami

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Supūtoniku no koibito (スプートニクの恋人)

Autore: Haruki Murakami

Genere: romanzo – romantico, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 1999

Paese: Giappone

Titolo in Italia: La ragazza dello Sputnik

Anno di pubblicazione in Italia: prima edizione “i Coralli” Einaudi nel 2001

Casa editrice: Feltrinelli

Traduzione: Giorgio Amitrano

Pagine: 236

Prezzo di copertina: € 12,00

TRAMA

Myu è una ragazza particolare, che non si è mai innamorata e che ha la passione per la scrittura e per la lettura specie di artisti come Jack Kerouac, che ammira profondamente.

Durante un matrimonio conoscerà Sumire, una ragazza Nippo-Coreana che esporta e commercializza vini, e fra le due nascerà subito un feeling che cambierà totalmente il mondo di Myu, che sarà assunta come segretaria personale ed andrà con lei in giro per l’Europa.

Proprio durante uno di questi viaggi in Grecia, la ragazza scompare all’improvviso come risucchiata dalla Terra, e la stessa Sumire preoccupata si troverà costretta a chiamare uno degli amici più vicini a Myu, un insegnante che è stato sempre vicino a lei in questi anni, che saputo l’accaduto partirà subito per la terra ellenica.

Cosa è successo a Myu? Centrerà qualcosa accaduto in Grecia?

Una storia di amore, amicizia, delusioni e distanze come satelliti alla deriva nello spazio…

RECENSIONI

