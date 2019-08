libro – LA SCUOLA DELLA CARNE (Nikutai no gakko) – di Yukio Mishima

A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Nikutai no gakko – (肉体の学校)

Autore: Yukio Mishima

Genere: romanzo, drammatico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 1963

Paese: Giappone

Titolo in Italia: La scuola della Carne

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa editrice: Feltrinelli

Traduzione: Carlotta Rapisarda

Pagine: 240

Prezzo di copertina: € 9,00

Nel Giappone del dopoguerra la stilista Taeko divide le giornate fra le sue amiche e il lavoro all’atelier, ed eventi mondani con nobili stranieri e personalità di spicco dell’alta società nipponica.

Una notte, entrando in un locale Gay con le sue amiche, Taeko conoscerà il giovane barista Senkichi, rimanendo folgorata dalla bellezza del ragazzo e dai suoi modi di fare; iniziando una relazione con lui e facendolo diventare il suo protetto con l’intenzione di rimetterlo sulla “retta via”.

La relazione fra i due cambierà per sempre la vita della ragazza in una storia di amore ma che sarà anche un continuo di alti e bassi, in una lotta continua fra Taeko e il suo amante, in un crescendo di gelosia e passione…

– Dal romanzo ne sono stati tratti due Drama per la televisione, ed è stata l’spirazione per il film del 1998 “L’école de la chair” diretto da Benoît Jacquot con alcune differenze (fra cui l’ambientazione in Francia della storia e il cambio di nomi)

