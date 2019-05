libro – MUSICA (Ongaku) – di Yukio Mishima

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Ongaku – (音楽)

Autore: Yukio Mishima

Genere: romanzo, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 1965

Paese: Giappone

Titolo in Italia: Musica

Anno di pubblicazione in Italia: prima edizione “Narratori Feltrinelli” nel 1991 ; venticinquesima edizione febbraio 2019

Casa editrice: Feltrinelli

Traduzione: Emanuele Ciccarella

Pagine: 205

Prezzo di copertina: € 9,00

TRAMA

Dottore, perché non sento più la “musica”?

E questa la domanda che attanaglia la giovane Reiko, che ha deciso di rivolgersi allo studio di Psicanalisi del Dottor Shiomi Kazunori a Tokyo, per guarire dalla sua frigidità.

Lo psicanalista si ritroverà a dover affrontare le bugie e fughe della paziente, insieme a una serie di intricate verità che nascono dal passato di Reiko per scovare l’origine del trauma e aiutarla a guarire, in un romanza ricco di suspense e sorprese…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ ‘

– Musica è nato come un racconto per una rivista femminile ed il libro presenta ancora la divisione dovuta a questa finalità. Inoltre il linguaggio è molto più semplice rispetto a quello che lo scrittore utilizza negli altri libri.

– Yukio Mishima per questa storia è stato aiutato da Shiomi Kazunori, lo stesso psicologo protagonista del racconto.

– Nel 1972 il regista giapponese Masumura Yasuzo diresse una riduzione cinematografica del romanzo di Mishima.

