anime – 7 SEEDS – di Yukio Takahashi

Titolo originale: 7 Seeds – (セブン シーズ)

Titolo internazionale: 7 Seeds

Genere: serie web (ona) – josei, azione, avventura, drammatico, fantascienza, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal manga “7 Seeds” di Yumi Tamura – ci sono differenze tra fumetto e cartone animato

Director: Yukio Takahashi

Series Composition: Touko Machida

Script: Aoi Akashiro (eps 5, 8, 10) Shigeru Morita (eps 4, 9, 11) Touko Machida (6 episodes)

Character design: Youko Satou

Music: MICHIRU

Studios: Gonzo

Titolo in Italia: 7 Seeds

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2019

Trasmissione in tv: disponibile. doppiato in italiano. sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Edizione italiana: Netflix Italia. Disponibile solo per lo streaming.

Sigle:

Opening

“Ark” by Amatsuki

Ending

“WISH” by majiko

Trailer



TRAMA

Un enorme asteroide si stava avvicinando alla Terra, e gli scienziati capirono che avrebbe sterminato la razza umana; così i governi del mondo decisero di congelare dei gruppi di ragazzi e di metterli al sicuro sottoterra, per far sì che risvegliandosi diventassero i “semi” di un nuovo mondo.

Quello giapponese preparò cinque gruppi di sette giovani, e li mise in angoli diversi del paese, per aumentare il tasso di sopravvivenza.

Natsu si sveglia così in una Terra completamente cambiata, con l’umanità azzerata, e una fitta vegetazione piena di pericoli che circonda lei e gli altri suoi compagni. Come sopravviveranno?

DOPPIATORI

Edizione italiana: BTI Studios, SEFIT-CDC

Doppiatore – Personaggio

Federica Russello – Natsu Iwashimizu

Andrea Perilli – Kaname Mozunoto

Francesco Ferri – Semimaru Asai

Leonardo Della Bianca – Arashi Aota

Sophia De Pietro – Botan Saotome

Andrea Di Maggio – Fubuki Samejima

Lorenzo D’Agata – Takahiro Aramaki

Luisa D’Aprile – Mitsuru Kagurazaka

Alessandra Sani – Maria Miki

Daniele De Ambrosis – Haru Yukima

Davide Albano – Ryoya Izayoi

Emiliano Reggente – Mark Ibaraki

Ezio Conenna – Takashi

Lorenzo Spadorcia – Momotarou Nobi

Luca Mannocci – Dousei Yanagi

Matteo Liofredi – Mansaku Tsunomata

Riccardo Suarez – Ryuusei Ogiwara

Roisin Nicosia – Fujiko Amacha

Valentina Floris – Chisa Taiami

Valentina Stredini – Ran Shishigaki

Vittoria Bartolomei – Hana Sugurono

OPERE RELATIVE

Manga

– 7 Seeds

