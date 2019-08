anime – BEM – di Yoshinori Odaka

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Bem – (ベム)

Titolo internazionale: Bem 2019

Genere: serie tv – azione, horror, mistero, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: storia originale, ma remake della vecchia serie tv “Bem il mostro umano” (edita anche in Italia negli anni ’80)

Director: Yoshinori Odaka

Series Composition: Atsuhiro Tomioka

Original Character Design: Range Murata

Character design: Masakazu Sunagawa

Music: MICHIRU, SOIL&”PIMP”SESSIONS

Studios: Production I.G, LandQ studios

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Bowling Ball Fansubs ed Emblem-Subs.

Sigle:

Opening

“Uchū no Kioku” (Memories of the Universe) by Maaya Sakamoto

Ending

“Iruimi” by JUNNA

Trailer

TRAMA

La storia, come nella vecchia serie tv di cui è remake, parla di tre mostri di nome Bem, Bera e Bero [scritti anche come “Bem, Bela e Belo”, ma ho preferito usare i nomi anni ’80] che vogliono tornare umani. Due di loro sono convinti che ci riusciranno grazie alle loro buone azioni, mentre Bero è più scettico sulla questione, e anche quello più preoccupato sul fatto che verranno anche accettati dalla società.

I tre si stabiliscono a Libra City, metropoli che è divisa in due da un grande ponte; da una parte il centro con le persone più ricche, dall’altra la periferia piena anche di criminalità.

Grazie al fatto che possono trasformarsi in forma umana, i mostri si mescolano con gli altri abitanti, quando il loro cammino si incrocia con quello di Sonia, detective che deve indagare su strane morte avvenute in città.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Katsuyuki Konishi – Bem

Kensho Ono – Bero

M.A.O – Bera

Maaya Uchida – Sonia Summers

Daisuke Ono – Helmut Felt

Junichi Suwabe – Dr. Recycle

Kenji Nomura – Joel Woods

Kōtarō Nishiyama – Roddy Walker

Maaya Sakamoto – Mysterious Lady

Sōma Saitō – Daryl Bryson

OPERE RELATIVE

Anime

– Bem il mostro umano (1968) – serie tv

– Youkai Ningen Bem (2006) – serie tv

– Oretacha Youkai Ningen (2017) – serie tv

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Bem il mostro umano” presente su questo sito:

