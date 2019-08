anime – DUMBBELL NAN KILO MOTERU? (How Many Kilograms are the Dumbbells You Lift?) – di Mitsue Yamazaki

A cura di Han

Titolo originale: Dumbbell Nan Kilo Moteru? (scritto anche come “Danberu nan kiro moteru?”) – (ダンベル何キロ持てる?)

Titolo internazionale: How Many Kilograms are the Dumbbells You Lift?

Genere: serie tv – shounen, commedia, ecchi, sport

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: dal manga “Dumbbell Nan Kilo Moteru?” di Yabako Sandrovich e Maam

Director: Mitsue Yamazaki

Series Composition: Fumihiko Shimo

Script: Fumihiko Shimo

Character design: Ai Kikuchi

Music: Yukari Hashimoto

Studios: Doga Kobo

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Kanjisub.

Sigle:

Opening

“Onegai Muscle” by Ai Fairouz & Kaito Ishikawa

Ending

“Macho Anemu?” by Kaito Ishikawa

Trailer



TRAMA

Sakura Ibiki è una ragazza di 17 anni che ama mangiare. Quando si rende conto che i vestiti le vanno sempre più stretti, decide di iscriversi ad una palestra, per fare sport e non essere costretta a mettersi a dieta ferrea.

Ne sceglie una vicina, dove per caso incontra una compagna di classe, Akemi, che è lì perchè oltre a voler stare in forma, è fissata con gli uomini muscolosi. Sakura vorrebbe quasi andarsene, quando conosce il personal trainer, un bel ragazzo di cui si innamora subito. Comincia così un duro allenamento in palestra, dove però ci sono anche degli atleti decisamente stravaganti.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ai Fairouz – Hibiki Sakura

Sora Amamiya – Akemi Sōryūin

Haruka Tomatsu – Rumika Aina

Kaito Ishikawa – Naruzō Machio

Nao Tōyama – Zina Void

Shizuka Ishigami – Ayaka Uehara

Yui Horie – Satomi Tachibana

