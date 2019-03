A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Tada-kun wa Koi o Shinai – (多田くんは恋をしない)

Traduzione letterale: Tada non si innamora mai

Titolo internazionale: Tada Never Falls in Love – Todakoi

Genere: serie tv, shoujo – commedia, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018

Tratto: Storia originale

Director: Mitsue Yamazaki

Series Composition: Junichirō Taniguchi

Character design: Yoshiko Nakamura

Music: Yukari Hashimoto

Studios: Doga Kobo

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tonkatsu Fansub.

Sigle:

Sigla iniziale:

“Otomodachi Film (オトモダチフィルム)” di Masayoshi Ooishi

Sigla finale:

“Love Song (ラブソング)” di Teresa Wagner (CV: Manaka Iwami)

Trailer



TRAMA

Il protagonista è Mitsuyoshi Tada, un ragazzo che non ci è mai innamorato, e appassionato di fotografia. Mentre sta fotografando dei sakura (fiori di ciliegio) incontra per caso Teresa Wagner, una ragazza proveniente dall’Europa e appena trasferita in Giappone per studiare in una scuola superiore giapponese.

E’ una ragazza un po’ sprovveduta, infatti si è ritrovata all’improvviso da sola, e divisa dalla sua compagna di viaggio, e non sa più come tornare nell’hotel dove alloggia.

Tada cerca allora di aiutarla, la accompagna al bar dei suoi genitori, e le permette di chiamare la sua amica. Si presenta così il personaggio di Alec, e insieme ritornano nell’hotel dove alloggiano, che è proprio affianco al bar di Tada.

Inizio così la storia di Tada e Teresa, una storia che parla di amore e consapevolezza.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– In varie parti del mondo gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Sentai Filmworks.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Mitsuyoshi Tada: Yūichi Nakamura

Teresa Wagner: Manaka Iwami

Kaoru Ijūin: Mamoru Miyano

Alexandra Magritte: Shino Shimoji

Hajime Suzamoto: Yūichirō Umehara

Hinako Hasegawa: Shizuka Ishigami

Gentarō Yamashita: Hiro Shimono

Yui Tada: Inori Minase

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mitsue Yamazaki presenti sul sito:

Gekkan shoujo Nozaki-kun serie tv, anime

Hakkenden serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.