anime – MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999 (Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru) – di Morio Asaka

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru – (山田くんとLv999の恋をする)

Titolo internazionale: My Love Story with Yamada-kun at Lv999 – Loving Yamada at Lv999!

Genere: serie tv – commedia, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 00:30 (JST)

Tratto: dal Manga “Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru” di Mashiro.

Director: Morio Asaka

Series Composition: Yasuhiro Nakanishi

Script: Yasuhiro Nakanishi

Character design: Kunihiko Hamada

Music: DÉ DÉ MOUSE

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: su Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Gradation feat. Kitazawa Yūho” by KANA-BOON

Ending Theme:

“Trick Art” by Ryūjin Kiyoshi

Trailer



TRAMA

La studentessa universitaria Akane aveva iniziato a giocare al gioco di ruolo online “Forest of Savior” solo perchè piaceva al suo fidanzato, ma poi lui l’aveva lasciata per un’altra conosciuta proprio in game. Finisce così per sfogare la sua rabbia online con il famoso compagno di gilda Yamada, che passava solo di lì per caso intanto che andava a farmare.

Quando Akane scopre che c’è un evento che fa incontrare i giocatore dal vivo, decide di presentarsi vestita e truccata in tiro, per far rimpiangere al suo ex di averla lasciata. Ma quando lo scorge con la sua nuova fiamma, in un impeto di rabbia gli racconta che anche lei ha un nuovo fidanzato: Yamada!

Poi, per scusarsi di averlo trascinato in quella storia, Akane gli offre da bere, così i due iniziano a parlarsi e conoscersi… peccato che Yamada sia un giocatore leggendario, ma con davvero poca abilità nelle interazioni umane!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Inori Minase – Akane Kinoshita

Kouki Uchiyama – Akito Yamada

Ai Kakuma – Runa Sasaki

Natsuki Hanae – Eita Sasaki

Nobuo Tobita – Takezo Kamota

Rio Tsuchiya – Yukari Tsubaki

Saori Ōnishi – Momoko Maeda

OPERE RELATIVE

Manga

– Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru

LINK relativi all’opera

Altre opere di Morio Asaka presenti sul sito:

RECENSIONI