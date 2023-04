anime – DEMON SLAYER: IL VILLAGGIO DEI FORGIATORI DI KATANA (Demon Slayer 3) – di Haruo Sotozaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen – (鬼滅の刃 刀鍛冶の里編)

Titolo internazionale: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Genere: serie tv – azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso – (il primo episodio dura 49 minuti, gli altri 23 minuti)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: domenica alle 23:15 (JST)

Tratto: 3° serie tv tratta dal manga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“.

Director: Haruo Sotozaki

Unit Director: Haruo Sotozaki, Hideki Hosokawa, Masashi Takeuchi, Toshiyuki Shirai

Storyboard: Haruo Sotozaki, Takahiro Miura

Character design: Akira Matsushima

Music: Gō Shiina, Yuki Kajiura

Studios: ufotable

Titolo in Italia: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunhcyroll – annunciato anche il doppiaggio italiano

Edizione italiana: Dynit e Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Kizuna no Kiseki” by MAN WITH A MISSION, milet

Ending:

“Koi Kogare” by MAN WITH A MISSION × milet

TRAMA

Dopo 113 anni è stata uccisa una Luna Crescente, e questo ha generato un certo clamore tra i demoni, in particolare tra la Prima Luna che ora vuole saperne di più.

Intanto Tanjiro e gli altri si stanno riprendendo dalle ferite dopo l’ultima battaglia, ma c’è un ulteriore problema. La katana di Tanjiro non è più utilizzabile, ma come può un cacciatore di demoni combattere senza una spada adeguata e affilata? Così il nostro protagonista si avvia nel villaggio nascosto dei Forgiatori di Katana, dove dovrà affrontare anche un nuovo addestramento e due Pilastri.

DOPPIATORI

Doppiaggio originale

Natsuki Hanae – Tanjiro Kamado

Akari Kitō – Nezuko Kamado

Hiro Shimono – Zenitsu Agatsuma

Satoshi Hino – Kyōjurō Rengoku

Yoshitsugu Matsuoka – Inosuke Hashibira

OPERE RELATIVE

Manga

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – opera capostipite

Anime

In ordine in cui andrebbero visti:

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – serie tv

– Demon Slayer the Movie: il Treno Mugen – film d’animazione

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc (Demon Slayer 2 part 1) – serie tv

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (Demon Slayer 2 part 2) – serie tv

– Demon Slayer: Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana – film d’animazione

– Demon Slayer: Il Villaggio dei Forgiatori di Katana (Demon Slayer 3) – serie tv

RECENSIONI