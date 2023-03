anime – DEMON SLAYER: VERSO IL VILLAGGIO DEI FORGIATORI DI KATANA – di Haruo Sotozaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kimetsu no Yaiba: Jougen Shuuketsu, Soshite Katanakaji no Sato e – (「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ)

Titolo internazionale: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village-

Genere: film s’animazione – azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 50 min.

Anno di uscita in Giappone: Febbraio 2023

Tratto: dal manga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” di Koyoharu Gotouge

Director: Haruo Sotozaki

Unit Director: Haruo Sotozaki, Hideki Hosokawa, Masashi Takeuchi, Toshiyuki Shirai

Storyboard: Haruo Sotozaki, Takahiro Miura

Character design: Akira Matsushima

Music: Gō Shiina, Yuki Kajiura

Studios: ufotable

Titolo in Italia: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2023 nei cinema italiani, solo sottotitolato

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

“Zankyou Zanka” by Aimer

Trailer



TRAMA

Lungometraggio contenente gli ultimi due episodi (il 10 e 11) della serie tv “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (Demon Slayer 2 part 2)” e il 1 episodio di “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc (Demon Slayer 3)”, in 4K e con musiche completamente remixate.

DOPPIATORI

Doppiaggio originale

Natsuki Hanae – Tanjirō Kamado

Akari Kitō – Nezuko Kamado

Ai Kakuma – Makomo

Aoi Yūki – Guide

Daiki Yamashita – Yushiro

Daisuke Namikawa – Haganezuka

Hikaru Midorikawa – Odō no Oni

Hiro Shimono – Zenitsu Agatsuma

Houchu Ohtsuka – Sakonji Urokodaki

Maaya Sakamoto – Tamayo

Nobuhiko Okamoto – Genya

OPERE RELATIVE

Manga

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – opera capostipite

Anime

Serie tv:

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc (Demon Slayer 2 part 1)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (Demon Slayer 2 part 2)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc (Demon Slayer 3)

Film d’animazione:

– Demon Slayer the Movie: il Treno Mugen

