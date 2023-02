anime – SALLY LA MAGA (Mahoutsukai Sally) – di Toshio Katsuta, Hiroshi Ikeda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Mahoutsukai Sally – (魔法使いサリー)

Titolo internazionale: Magical Witch Sally

Genere: serie tv – magia, scolastico

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 109 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1966 – 1968

Tratto: dal manga “Mahoutsukai Sally” di Mitsuteru Yokoyama.

Director: Toshio Katsuta, Hiroshi Ikeda

Character design: Yukiyoshi Hane

Music: Asei Kobayashi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Sally la Maga

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione tv: trasmesso per la prima volta su Italia Uno, poi su varie tv regionali

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: introvabile

Sigle

Opening Theme:

“Mahoutsukai Sally no Uta” by The Three Graces

Ending Theme:

1: “Mahou no Mambo” by Yoko Maekawa

2: “Itazura no Uta” by Yukari Asai, Masako Nozawa, Midori Kato and Michiko Hirai

3: “Papapa no Choina no Uta” by Yoko Mizugaki

4: “Itazura no Uta” by Yukari Asai, Masako Nozawa, Midori Kato and Michiko Hirai

Sigle Italiane:

“Sally sì, Sally ma” di Andrea Lo Vecchio

“Maghetta Sally” di Nadia Biondini e i Piccoli Cantori di Milano

“Sally la maga” di Luana Heredia (solo per le repliche su Tmc)

TRAMA

Anime storico, il primo ad aver come protagonista una ragazzina con poteri magici (majokko). I primi 17 episodi sono stati girati in bianco e nero, e il resto della serie è stato girato a colori, rendendolo uno dei primi cartoni animati colorati (in Italia hanno trasmesso solo gli episodi dal 18 in poi).

Sally è la principessa del regno magico Astoria, che arriva nel nostro mondo per conoscere chi ci abita. Fatta amicizia con due bambine, Yocchan e Sumire, decide di andare a scuola con loro e vivere una vita nuova sulla Terra. Iniziano così molte avventure, ma dovrà fare attenzione a non rivelare i suoi poteri! Per fortuna avrà al suo fianco un fidato aiutante, Kabù, un assistente con poteri magici che, per tutto il tempo, si fingerà il suo fratellino.

CURIOSITÀ

– In Italia, nel 1970, l’episodio 77 è stato proiettato nei cinema come film d’animazione a parte, con il titolo “Polon la piccola strega” e, dunque, prima che la serie animata venisse mandata in onda.

– Per creare Sally, Misteru Yokohama si ispirò alla famosa sitcom americana “Vita da strega”.

– Un giovane Hayao Miyazaki si occupò come animatore chiave di due episodi, il 77 e l’80.

DOPPIATORI

Sally – Laura Boccanera

Kabù – Massimo Corizza

Nonno di Sally – Giancarlo Padoan

Padre di Sally – Marcello Prando

Madre di Sally Piera Vidale

OPERE RELATIVE

Manga

– Mahoutsukai Sally

Anime

– Un regno magico per Sally – serie tv

