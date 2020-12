anime – KING KONG – di Hiroshi Ikeda

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: The King Kong Show – King Kong – 00 1/7 Tom Thumb – (キングコング・001/7親指トム)

Titolo internazionale: The King Kong Show

Genere: serie tv – avventura

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso) divisi in 3 stagioni

Anno di uscita in Giappone: 1967

Rete tv giapponese: Tv Asahi

Tratto: storia originale, ma ispirata al mostro cinematografico King Kong (protagonista di numerosi film).

Director: Hiroshi Ikeda

Series Composition: Yoshifumi Hatano

Music: Asei Kobayashi

Producer: Arthur Rankin Jr., Tôru Hara, Minoru Yamanashi

Studios: Toho Animation

coproduzione tra Stati Uniti, Canada e Giappone

Titolo in Italia: King Kong

Anno di pubblicazione in Italia: sconosciuto (forse negli anni ’80)

Trasmissione tv: Italia Uno

Edizione italiana: non edito in home video (e difficile da reperire)

Sigle:

“King Kong” by Toshiko Fujita, Tokyo Konsei Gasshoudan (utilizzata anche negli Usa e in Italia)

Trailer/Intro



TRAMA

Strabiliatevi con le avventure di King Kong e la famiglia Bond, in particolare del piccolo Bobby che fa amicizia con il gigantesco gorilla.

Informazioni utili: dalla serie è stato tratto un film dal titolo “King Kong – Il gigante della foresta”.

DOPPIATORI

Direzione dei doppiaggio: Mimmo Palmara

Doppiatori italiani

Paola Del Bosco – Bobby Bond

Bruno Cattaneo – Cap. Hingehorn

Francesca Bregni – Susan Bond

Mimmo Palmara – Prof. Bond

