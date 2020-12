anime – OBAN STAR RACERS – di Savin Yeatman-Eiffel

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Oban Star-Racers – ( オーバン・スターレーサーズ)

Titolo internazionale: Oban Star-Racers

Genere: serie tv – avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2006

Tratto: storia originale

Informazioni utili: un’animazione franco-giapponese. È stata dichiarata l’intenzione di un sequel o uno spin-off.

Director: Savin Yeatman-Eiffel

Episode Director: Kiyoko Sayama (eps 1, 26) Masahiko Watanabe Satoshi Ōsedo (ep 12) Toru Yoshida (ep 15)

Music: Taku Iwasaki

Studios: Hal Film Maker – Sav! The World Productions

Titolo in Italia: Oban Star-Racers

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Trasmissione tv: Jetix, Rai 2

Edizione italiana: non disponibile in home video

Trailer



TRAMA

2082: la Grande Corsa di Oban, una gara intergalattica i cui partecipanti provengono da ogni punto della galassia, e la Terra non poteva mancare. Il vincitore potrà esprimere un desiderio senza limiti. Quali saranno i veri piani dell’Avatar?

