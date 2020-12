anime – ESTEBAN E LE MISTERIOSE CITTÀ D’ORO (Taiyou no Ko Esteban) – di Mizuho Nishikubo

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Taiyou no Ko Esteban – (太陽の子エステバン)

Titolo internazionale: The Mysterious Cities of Gold – Les Mystérieuses Cités d’or

Genere: serie tv – storico, avventura

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1982

Tratto: adattamento animato franco-giapponese del romanzo “The King’s Fifth”.

Director: Mizuho Nishikubo

Series Composition: Mitsuru Kaneko, Mitsuru Majima, Sôji Yoshikawa, Jean Chalopin

Script: Mitsuru Kaneko, Mitsuru Mashima, Sōji Yoshikawa

Character design: Toshiyasu Okada

Music: Nobuyoshi Koshibe

Studios: Pierrot

coproduzione franco-giapponese

Titolo in Italia: Esteban e le misteriose città d’oro

Anno di pubblicazione in Italia: 1984

Trasmissione tv: Rai 2

Edizione italiana: non disponibile in home video

TRAMA

Sudamerica, epoca dei conquistadores. I protagonisti sono Estéban, un ragazzo spagnolo in cerca dell’Eldorado, insieme alla sua amica Lia della tribù inca.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore originale – Doppiatore italiano

Esteban – Masako Nozawa – Massimiliano Manfredi

Tao – Junko Hori – Fabrizio Manfredi

Lia – Mami Furui – Rossella Acerbo

Mendoza – Isao Sasaki – Franco Fortunato

Pedro – Kaneta Kimotsuki – Sergio Gibello

Sancho – Takeshi Aono – Sandro Pellegrini

