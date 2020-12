anime – GLI AVENGERS DEL FUTURO (Marvel Future Avengers) – di Yuzo Sato

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Marvel Future Avengers – (マーベル フューチャー・アベンジャーズ)

Titolo internazionale: Marvel Future Avengers

Genere: serie tv – azione, superpoteri

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2017

Tratto: storia originale, ma basata sull’universo Marvel Comics.

Director: Yuzo Sato

Series Composition: Ryuu King

Script: Fumi Tsubota (4 episodes) Mitsutaka Hirota (5 episodes) Ryuu King (12 episodes) Toshimitsu Takeuchi (5 episodes)

Character design: Takahiro Umehara

Music: Tetsuya Takahashi

Studios: Madhouse – Walt Disney Japan – Marvel Entertainment

Titolo in Italia: Gli Avengers del futuro

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv online: Disney +, ma solo con audio inglese con sottotitoli in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Disney Italia

TRAMA

L’HYDRA è un’organizzazione terroristica, intenzionata a creare il suo ordine mondiale di stampo nazional-socialista. Makoto, Adi e Chloe, tre adolescenti cresciuti dall’organizzazione, hanno abilità sovrumane perché “creati” per annientare il male: gli Avengers. Scopriranno mai la verità?

Informazioni utili: Madhouse Studios e Walt Disney Japan uniscono le forze per la realizzazione anime di un nuovo universo Marvel.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Aki Kanada – Makoto

Atsushi Tamaru – Adi

Juri Kimura – Kuroe (Chloe)

Ayumi Yonemaru – Enchantress

Eiji Hanawa – Tony Stark/Ironman

Doppiatori inglesi

Max Mittelman – Makoto

Xander Mobus – Adi

Jeannie Elias – Chloe

Kari Wahlgren – Enchantress

Mick Wingert – Tony Stark/Ironman

