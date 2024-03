manga – SECRET REVERSE – di Kazuki Takahashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Marvel Secret Reverse

Titolo internazionale: Secret Reverse

Autore: Kazuki Takahashi

Genere: azione, supereroi, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Marvel Kodansha

Volumi: 1 (concluso)

Tratto: storia originale, ma il manga si ispira al famoso personaggio dei comics americani Iron Man e L’uomo Ragno.

Titolo in Italia: Secret Reverse

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Marvel Italia – Planet Manga

edizione a 10,00 € – disponibile anche in versione digitale a 3,99 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

E’ iniziato il Japan Game Convetion con un ospite d’eccezione: il miliardario playboy filantropo e soprattutto Supereroe Tony Stark aka Iron Man, invitato dal CEO dei videogiochi Jiro Kaioh che presenterà il nuovo gioco di carte D-Machine, sfidando apertamente il vendicatore a una sfida mortale; che il nostro eroe vince però con un po’ di difficoltà.

Quello che Tony Stark non sa è che Kaioh è controllato dai Deathal, degli essere interdimensionali che intende conquistare la Terra iniziando proprio dal Giappone, per fortuna di Iron Man alla fiera nel sol Levante è presente anche Spider-Man, che decisamente non ha intenzione di vedere la terra presa dai perfidi invasori.

Chi vincerà questo gioco Mortale?

CURIOSITA’

– Il Manga nasce dalla collaborazione fra Marvel × Shōnen Jump+ Super Collaboration annunciata nel 2019 e comprende anche il manga Deadpool: Samurai di Sanshiro Kasama, Hikaru Uesugi.

– L’autore Kazuki Takahashi è l’autore del famoso manga e gioco di carte Yu gi oh.

