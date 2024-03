manga – MIRACULOUS: Le Storie di Ladybug e Chat Noir – di Koma Warita, Riku Tsuchida

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Miraculous: Lady Bug & Chat Noir – (ミラキュラス レディバグ&シャノワール)

Titolo internazionale: Miraculous: Tales of Ladybug & Chat Noir

Autore: Thomas Astruc Jeremy Zag e Koma Warita (Storia) Riku Tsuchida (disegni)

Genere: azione, supereroi, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Volumi: 3 (in corso)

Tratto: basato sulla serie animata francese “Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir”.

Titolo in Italia: Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Marinette è una studentessa parigina timida e impacciata, con il sogno di diventare stilista e innamorata del suo compagno di classe Adrien.

Ma entrambi hanno un segreto: sono anche i supereroi Ladybug e Chat Noir, e sono all’oscuro delle loro identità segreta, ma collaborano per salvare Parigi e sconfiggere dal perfido Papillon e le sue Akuma, piccole farfalle magiche che hanno il potere di cambiare e controllare le persone con le loro energie negative.

Ma quale è l’obiettivo di Papillon?

