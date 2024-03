manga – IL MIO VICINO METALLARO – di Mamita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Tonari no Metaller-san – (となりのメタラーさん)

Titolo internazionale: The Metalhead Next Door

Autrice: Mamita

Genere: sentimentale, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Chara

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il mio vicino metallaro

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Casa Editrice italiana: Mangasenpai

edizione con sovracopertina, a 7,90 €

Traduzione: Teresa Gallicchio

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Kento collassa davanti a casa, nel bel mezzo di una forte nevicata, per la stanchezza e il freddo. Viene salvato dal vicino di appartamento, Soushi, che gentilmente lo accoglie e gli prepara qualcosa di caldo da mangiare.

Il ragazzo non ha molti amici perchè metallaro, veste sempre di nero, parla poco, e ha un’aria cupa che spaventa il prossimo; ma Kento scopre che è una persona gentile e timida.

Da quel giorno i due iniziano a mangiare assieme, dato che Soushi ama cucinare ed è contento per farlo anche per qualcun altro, e frequentandolo Kento si prende una cotta…

RECENSIONI