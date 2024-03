manga – CLOSE TO YOU – di Rin Mikimoto

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kinkyori Renai – (近キョリ恋愛)

Titolo internazionale: Close Range Love

Autrice: Rin Mikimoto

Genere: commedia, sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Friend

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Close to You

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – interrotto

Casa Editrice italiana: Gp Publishing (casa editrice ora chiusa)

Volumi: 4 – interrotto

TRAMA

Yuni Kururugi è la studentessa più brava del suo liceo, ma l’unica materia in cui non riesce è l’inglese, insegnata dal bellissimo professore Haruka Sakurai, idolo di tutte le altre ragazze della scuola.

Un giorno Haruka convoca Yuni in sala professori per comunicarle che ha deciso di impartirle delle lezioni private dopo la scuola, per portarla al livello dei suoi compagni e non rovinarle la media. I due iniziano così a passare molto tempo assieme, e Yuni finisce per innamorarsi del professore…

