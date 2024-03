manga – SPIDER-MAN: FAKE RED – di Yusuke Osawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Spider-Man: Itsuwari no Aka – (スパイダーマン/偽りの赤)

Titolo internazionale: Spider-Man: Fake Red

Autore: Yusuke Osawa

Genere: azione, supereroi, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Marvel Kodansha

Volumi: 1 (concluso)

Tratto: storia originale, ma il manga si ispira al famoso personaggio dei comics americani “Uomo Ragno”.

Titolo in Italia: Spider-Man: Fake Red

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Casa Editrice italiana: Marvel Italia – Planet Manga

edizione a 12,90 € – disponibile anche in versione digitale a 7,99 €

Traduzione:

TRAMA

Yu Onomae è uno studente che non riesce a farsi degli amici e che non riesce a stare dietro allo studio, ma con la passione per l’arrampicata e per il suo idolo Spider-Man.

Un giorno trova nei rifiuti il costume del suo eroe, e con sorpresa scopre che è quello autentico!

Dopo un iniziale paura, complice anche la sparizione del vero Uomo Ragno, decide di impersonarlo un po’ per caso e un po’ per dovere; decidendo di aiutare New York spinto anche dall’eroina Silk e dall’amica Emma, e accettando le sue responsabilità.

Ma che fine ha fatto Spider-Man?

CURIOSITA’

– Il Manga nasce dalla collaborazione fra Kodansha e Marvel annunciata nel 2019, e che avrebbe dovuto seguire quanto fatto in precedenza fra Shonen Jump e Marvel riguardo l’uscita di Manga con gli eroi Marvel come Deadpool o Iron Man.

OPERE RELATIVE

Manga e Anime con eroi Marvel.

Anime

– Gli Avengers del futuro – serie tv

– Gli Avengers del futuro 2 – serie tv

– Marvel Disk Wars: The Avengers – serie tv

– Iron Man – serie tv

– Blade – serie tv

– Wolverine – serie tv

– X-Men – serie tv

– Avengers Confidential: Black Widow e Punisher – film d’animazione

– Iron Man: Rise of Technovore film d’animazione

Manga

– Wolverine Snikt!

– Marvel’s Future Avengers

Live Action

– Supaidaman – serie tv

