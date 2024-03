manga – DEADPOOL SAMURAI – di Sanshiro Kasama, Hikaru Uesugi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Deadpool: Samurai – (デッドプール:SAMURAI)

Titolo internazionale: Deadpool: Samurai

Autori: Sanshirō Kasama (Storia) e Hikaru Uesugi (Disegni)

Genere: azione, supereroi, fantascienza, parodia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Marvel Shonen Jump +

Volumi: 2 (concluso)

Tratto: storia originale, ma il manga si ispira al famoso personaggio dei comics americani “Deadpool”.

Titolo in Italia: Deadpool: Samurai

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Marvel Italia – Planet Manga

doppia edizione, una a 5,20 € e la variant a 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Deadpool sbarca in Giappone!

Convinto da Iron Man (con diversi bonus e soldi) per entrare nella Samurai Squad, un gruppo di supereroi che opera nel Sol Levante, con Wade che non vede l’ora di iniziare.

Aiutato dall’eroina Sakura Spider e da altri, il mercenario chiacchierone dovrà vedersela contro minacce come Thanos, Loki, e non solo.

Come se la caverà?

CURIOSITA’

– Il Manga nasce dalla collaborazione fra Marvel × Shōnen Jump+ Super Collaboration annunciata nel 2019 e comprende anche il manga Secret Reverse di Kazuki Takahashi.

– Le vicende di questa collaborazione accadono sulla terra alternativa Earth-346.

– Deadpool è un personaggio che rompe spesso la quarta parete con le sue fantasie e pensieri e anche questo manga non fa eccezione, con un gran numero di citazioni e riferimenti ad altri manga.

– Il personaggio di Sakura Spider compare anche nel crossover Marvel Ai confini del Ragnoverso (Edge of Spider-Verse)

OPERE RELATIVE

Manga e Anime con eroi Marvel.

Anime

– Gli Avengers del futuro – serie tv

– Gli Avengers del futuro 2 – serie tv

– Marvel Disk Wars: The Avengers – serie tv

– Iron Man – serie tv

– Blade – serie tv

– Wolverine – serie tv

– X-Men – serie tv

– Avengers Confidential: Black Widow e Punisher – film d’animazione

– Iron Man: Rise of Technovore film d’animazione

Manga

– Wolverine Snikt!

– Marvel’s Future Avengers

– Spider-Man: Fake Red

Live Action

– Supaidaman – serie tv

RECENSIONI