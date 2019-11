manga – SAMURAI 8: LA LEGGENDA DI HACHIMARU – di Masashi Kishimoto, Akira Okubo

A cura di Marichan

Titolo originale: Samurai 8: Hachimaruden – (サムライ8 八丸伝)

Titolo internazionale: Samurai 8: The Tale of Hachimaru

Autori: storia di Masashi Kishimoto, disegni di Akira Okubo

Genere: avventura, azione, fantascienza, soprannaturale, samurai, cyborg

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Samurai 8 – La leggenda di Hachimaru

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,90 €. Solo il primo numero ha anche un’edizione variant a 6,90 €

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

In un mondo fantascientifico, dove esistono anche potenti cyborg, la galassia è protetta da dei samurai, che possono anche viaggiare da un pianeta all’altro. Hachimaru sogna di diventare anche lui un eroe ma, a causa di una malattia, deve sempre restare attaccato ad una macchina che lo tiene in vita, inoltre può nutrirsi solo tramite flebo, ed è molto debole fisicamente.

Ma un giorno arriva a casa sua un samurai, che sta cercando una “chiave” importante. Quell’incontro cambierà per sempre Hachimaru, sia nella mente che nel corpo, e sarà l’inizio di una grande avventura.

