manga – GLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI (Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji) – di Aya Shouoto

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji – (百千さん家のあやかし王子)

Titolo internazionale: The Demon Prince of Momochi House

Autrice: Aya Shouoto

Genere: reverse-harem, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – 2019

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Asuka

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Gli spiriti di casa Momochi

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 4,40 €

Volumi: 15 (in corso)

TRAMA

Himari Momochi è una ragazza di 16 anni che desidera essere forte e indipendente. Ereditata una vecchia casa in montagna, va a vederla da sola, nonostante tutti ne abbiano paura perchè si dice che sia infestata.

Arrivata, scopre che la magione è molto vecchia e sporca, ma ci trova dentro tre bellissimi ragazzi: Aoi, Yukari e Ise! Nonostante siano lì a vivere a sbafo mentre lei è la vera proprietaria della casa, cercano di mandarla via, dicendo che è una casa maledetta e pericolosa. Ma Himari non è una tipa che si fa mettere i piedi in testa, e decide di rimanere.

La notte stessa però scopre che non gli hanno detto una bugia! La casa è costruita su un portale che collega all’aldilà, con spiriti che vanno e vengono. Alcuni sono benigni, altri maligni… Ma a proteggere il varco c’è uno spaventoso guardiano, che è un essere umano, ma è stato maledetto e non può muoversi dall’abitazione. Himari resterà ad aiutarlo, o deciderà di andarsene?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Aya Shouoto presenti sul sito:

Kiss of Rose Princess manga

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum