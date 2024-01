anime – THE DEMON PRINCE OF MOMOCHI HOUSE – di Bob Shirohata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji – (百千さん家のあやかし王子)

Titolo internazionale: The Demon Prince of Momochi House

Genere: serie tv – reverse-harem, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 06 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: sabato alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Gli spiriti di casa Momochi” di Aya Shouoto.

Director: Bob Shirohata

Series Composition: Yasuko Aoki

Script: Yasuko Aoki

Character design: Mariko Oka

Music: Ayana Tsujita, Tomoyuki Kono

Studios: Drive

Titolo in Italia: The Demon Prince of Momochi House

Anno di pubblicazione in Italia: 06 Gennaio 2024 – in corso

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Hozuki” by Yoh Kamiyama

Ending Theme:

“Aiyue” by Muto

TRAMA

Himari Momochi è cresciuta in un orfanotrofio. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, tramite una lettera, scopre di aver ereditato dai suoi genitori defunti una villa.

Arrivata alla villa incontra Aoi Nanamori accompagnato da Ise e Yukari, che affermano di essere gli abitanti di casa Momochi, e invitano la ragazza ad andarsene via il prima possibile. Himari li ignora e decide di rimanere lì e che non lascerà ad altri l’ultimo ricordo dei suoi genitori.

Dopo essere stata attaccata da degli yokai e salvata da Aoi e compagni, scopre che la casa si trova in uno spazio a metà tra il mondo dei vivi e quello dei morti e Aoi è il custode di questo luogo.

Ignorando nuovamente gli avvertimenti e le suppliche di Aoi, Himari decide che non andrà via e aiuterà Aoi a spezzare la maledizione che lo tiene legato alla casa.

DOPPIATORI

Natsumi Kawaida – Himari Momochi

Takeo Ōtsuka – Aoi Nanamori/Nue

Shinnosuke Tachibana – Yukari

Taku Yashiro – Kasha

Wataru Hatano – Takamura Nachi

Yuki Ono – Ise

