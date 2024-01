anime – KARIN PICCOLA DEA – di Takashi Anno

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kamichama Karin – (かみちゃまかりん)

Titolo internazionale: Little Goddess Karin

Genere: serie tv – fantasy, magia, sentimentale

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2007

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: dal manga “Karin piccola dea” di Koge Donbo.

Director: Takashi Anno

Series Composition: Yuuko Kakihara

Script: Mitsutaka Hirota (8 episodes) Toshimitsu Takeuchi (8 episodes) Yuuko Kakihara (10 episodes)

Character design: Kenji Shinohara

Music: Yo Tsuji

Studios: Satelight

Titolo in Italia: Karin piccola dea

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione tv: canale DeaKids

Trasmissione tv online: no

Censura: poca, con cambio di nomi

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle

Sigla iniziale giapponese

“Ankoku Tengoku” by Ali Project

Sigla finale giapponese

“Anemone” by Mai Nakahara

Sigla italiana

“Karin piccola dea” di ? (cantante sconosciuta)

TRAMA

Karin è una ragazzina di 13 anni che, rimasta sola dopo la morte dei genitori, vive con la zia e il suo amato gatto. Dalla madre ha ereditato un anello, che porta sempre con sè.

Quando incontra Emily (Himeka) e il cugino Keaton (Kazune) scopre che il suo gioiello ha poteri divini! Infatti grazie ad esso può trasformarsi in una dea, con incredibili poteri soprannaturali! Ma dovrà fare attenzione, alcuni nemici vorrebbero impossessarsi del suo anello…

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Massimo Milazzo

Doppiatori italiani

Perla Liberatori – Karin Hanazono

Gabriele Patriarca – Keaton Howl (Kazune Kujyou)

Gemma Donati – Emily Howl (Himeka Kujyou)

Marco Vivio – Simon Harrison (Kirio Karasuma)

Daniela Abbruzzese – Nike

Deborah Ciccorelli – Daniel

Emiliano Reggente – Milton

Gianluca Crisafi – Jonah

Ilaria Latini – Mindy Mi

Laura Amadei – Steven

OPERE RELATIVE

Manga

– Karin piccola dea

– Kamichama Karin Chu

