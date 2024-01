testo sigla italiana – KARIN PICCOLA DEA

Testo

Hi, ciao!

Pronti a correre a scuola?

Che poi mille nuove avventure vivremo, vedrai!

Grazie al mio segreto magico:

Un anello in dono,

Sogno di poter diventare

Maghetta vera.

Karin, dolce piccola dea,

Brivido di magia

E un pizzico di sogni e fantasia.

Karin, a scuola brillerà,

Tra favola e realtà,

La stella di una nuova, magica dea.

Karin, oh Karin,

Vieni qui con noi

E saremo per sempre insieme.

Karin, a scuola brilla già,

Tra favola e realtà,

La stella di una nuova, magica dea.

Tutti insieme, sempre insieme a te,

Maghetta vera.

Karin.