anime – E’ UN PO’ MAGIA PER TERRY E MAGGIE (Miracle Girls) – di Takashi Anno, Hiroko Tokita

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Miracle Girls – (ミラクル☆ガールズ)

Titolo internazionale: Miracle Girls

Genere: serie tv – scolastico, soprannaturale, sentimentale

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 51 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1993

Rete tv giapponese: Nippon Television

Trasmissione: venerdì alle 17:00 (JST)

Tratto: dal manga “Miracle Girls”

Director: Takashi Anno (eps 1-17), Hiroko Tokita (eps 30-51)

Series Composition: Hirotoshi Kobayashi (eps 1-29) Mami Watanabe (eps 30-51)

Character design: Masayuki Sekine

Music: Michiru Oshima

Studios: Japan Taps

Titolo in Italia: È un po’ magia per Terry e Maggie

Anno di pubblicazione in Italia: 1996

Trasmissione tv: reti Mediaset

Trasmissione tv online: no

Censura: sì

Edizione italiana: mai uscito da noi in home video

Sigle:

Sigla di apertura

“Kiss no tochū de namida ga” by GARDEN (ep. 1-29)

“Koi no mirai” by GARDEN (ep. 30-51)

Sigla di chiusura

“Futari ja nakya dame na no” by Dio

Sigla di apertura e di chiusura italiana

“È un po’ magia per Terry e Maggie” by Cristina D’Avena

TRAMA

Maggie e Terry (nomi originali: Mikage e Tomomi) sono due gemelle che hanno un segreto: quando sono assieme possono usare dei poteri soprannaturali, come il teletrasporto e la lettura del pensiero.

Le due non frequentano la stessa scuola, perciò non tutti sanno che sono sorelle. Un giorno Maggie, che odia lo sport e ama invece studiare, chiede a Terry, invece molto sportiva, di prendere il suo posto per una corsa a scuola. Questo avvenimento causa però una serie di guai… ma fa conoscere a Terry un ragazzo di cui si innamora, Nelson.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Cinzia Massironi – Maggie

Federica Valenti – Terry

Gualtiero Scola – Karver

Luca Bottale – Nelson

Alberto Sette – Mister X

Marco Balzarotti – Kaspar

Alessandra Karpoff – Sara

Claudio Ridolfo – Terence

Davide Garbolino – Yuri

Deborah Morese ed Elisabetta Spinelli – Marie

Giorgio Ginex – Marcello

Giulia Franzoso – Emma

Doppiatori giapponesi

Nariko Fujieda – Tomomi Matsunaga

Noriko Nagai – Mikage Matsunaga

Kaneto Shiozawa – Hideaki Kurashige

Kappei Yamaguchi – Yuuya Noda

Ken Yamaguchi – Shinichiro Kageura

Nobuo Tobita – Kouhei Yamagishi

Rei Sakuma – Rumiko Daijouji

