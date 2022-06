anime – JUJUTSU KAISEN 0 – di Sung Hoo Park

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 – Jujutsu Kaisen 0 – (劇場版 呪術廻戦 0)

Titolo internazionale: Jujutsu Kaisen 0 – Jujutsu Kaisen 0 The Movie

Genere: film d’animazione – drammatico, azione, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e non facilmente impressionabile)

Durata: 1 hr. 45 min.

Anno di uscita in Giappone: 24 Dicembre 2021

Tratto: dal manga “Jujutsu Kaisen 0” di Gege Akutami.

Director: Sung Hoo Park

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Tadashi Hiramatsu

Music: Arisa Okehazama, Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Jujutsu Kaisen 0

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2022 (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

Sigle:

Ending Theme

“Ichizu” by King Gnu

“Sakayume” by King Gnu

Trailer italiano



TRAMA

Yuta Okkotsu è uno studente delle superiori perseguitato da un fantasma, che lo ha maledetto e sta sempre con lui, causandogli diversi problemi (per esempio, attacca violentemente dei bulli a scuola) ed indebolendolo. Lo spirito è manifestazione soprannaturale di Rika, una sua amica morta in un incidente stradale, che il rimpianto e la rabbia hanno trasformato in un fantasma crudele.

La situazione viene notata dai capi della Jujutsu High, Istituto di Arti Occulte dove gli esorcisti/stregoni imparano a combattere le maledizioni. I professori meditano di condannare a morte Yuta, perchè il suo spirito è troppo pericoloso per le persone comuni; ma Satoru Gojo vuole aiutare il ragazzo, anche se dovrà entrare nella sua scuola e cambiare totalmente vita.

CURIOSITÀ

– Il film è uno degli anime con gli incassi maggiori di sempre in Giappone e nel mondo.

– Gli eventi narrati nel film sono precedenti a quelli della serie tv.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Yuta Okkotsu: Alessio Talamo

Rika Orimoto: Francesca Tretto

Satoru Gojo: Davide Fumagalli

Maki Zen’in: Elisa Giorgio

Toge Inumaki: Stefano Pozzi

Panda: Matteo Brusamonti

OPERE RELATIVE

Manga

– Jujutsu Kaisen – opera capostipite

– Jujutsu Kaisen 0

Anime

– Jujutsu Kaisen – serie tv

– Jujutsu Kaisen 2 – serie tv (annunciata per il 2023)

