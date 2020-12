anime – JUJUTSU KAISEN: Sorcery Fight – di Sung Hoo Park

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Han e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Jujutsu Kaisen – (呪術廻戦)

Titolo internazionale: Sorcery Fight

Genere: serie tv – azione, horror, scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 14 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2020 – in corso

Tratto: dal manga “Jujutsu Kaisen” di Gege Akutami

Director: Sung Hoo Park

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Tadashi Hiramatsu

Music: Arisa Okehazama, Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui

Studios: Mappa

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Jujutsu Kaisen

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

1 “Kaikai Kitan” by Eve

2 “VIVID VICE” by Who-ya Extended

Ending Theme

1 “Lost in Paradise feat. AKLO” by Ali

2 “Give it back” by Cö shu Nie

Trailer



TRAMA

Lo studente Itadori Yuji trascorre le sue giornate tra il “club di ricerca sull’occulto” della scuola, e l’ospedale dove visita il nonno malato. Ma un giorno lui e i suoi amici vengono inconsapevolmente a contatto con un manufatto maledetto, che li mette nel mirino in un membro dell’Istituto di Arti Occulte.

Dopo un evento drammatico, Yuji si ritroverà a condividere il suo corpo con lo Spettro Bifronte, che gli donerà capacità soprannaturali.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi – Personaggi

Junya Enoki – Yūji Itadori

Asami Seto – Nobara Kugisaki

Junichi Suwabe – Ryōmen Sukuna

Yūichi Nakamura – Satoru Gojō

Yūma Uchida – Megumi Fushiguro

Atsuko Tanaka – Hanami

Aya Endo – Shoko Ieiri

Chinatsu Akasaki – Kazumi Miwa

Kenjiro Tsuda – Kento Nanami

Kouki Uchiyama – Toge Inumaki

OPERE RELATIVE

Manga

– Jujutsu Kaisen

– Tokyo Metropolitan Magic Technical School – prequel/spinoff

Anime

– Jujutsu Kaisen oav – special

RECENSIONI