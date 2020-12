anime – CANNON BUSTERS – di LeSean Thomas, Takahiro Natori

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Cannon Busters – (キャノン・バスターズ)

Titolo internazionale: Cannon Busters

Genere: serie tv – avventura, azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: tratto da un comic statunitense di LeSean Thomas

Director: LeSean Thomas, Takahiro Natori

Series Composition: LeSean Thomas, Matt Wayne

Character design: Tetsuya Kumagai

Music: Bradley Denniston, Kevin Beggs

Studios: Satelight, Yumeta Company

Titolo in Italia: Cannon Busters

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Trailer



TRAMA

Philly the Kid l’immortale ricercato, viene assoldato dalle sue nuove “amiche” droidi per salvare il principe del regno di Botica.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Mario Scarabelli – 9nine

Mattia Bressan – Philly the Kid

Tiziana Martello – S.A.M.

Valentina Pallavicino – Casey Turnbuckle

Cinzia Massironi – Dex

Deborah Morese – Hilda

Diego Baldoin – Odin

Francesca Bielli – Manic

Francesco Rizzi – Locke

Jacopo Calatroni – Prince Kelby

Raffaele Farina – King Bulgher

Tania de Domenico – Bridge

RECENSIONI