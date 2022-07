anime – TOKYO MEW MEW NEW – di Takahiro Natori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Mew Mew New – (東京ミュウミュウ にゅ~♡)

Titolo internazionale: Tokyo Mew Mew New

Genere: serie tv – azione, sentimentale, magia, fantasy

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: mercoledì alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Tokyo Mew Mew” di Mia Ikumi.

Director: Takahiro Natori

Series Composition: Yuka Yamada

Character design: Satoshi Ishino

Music: Yasuharu Takanashi (Team-MAX)

Studios: Yumeta Company, Graphinica

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Demone Celeste Fansub.

Sigle:

Opening

“Cat! Shite SuperGirls” by Smewthie

Ending

“Tokimeki Ichigo Ichie” by Smewthie

Trailer



TRAMA

Momomiya Ichigo ha un appuntamento con Aoyama Masama, un compagno di classe che le piace, ad una mostra sulle specie in via di estinzione. Ma durante la manifestazione, per colpa di alcuni strambi scienziati, lei ed altre ragazze si ritrovano il dna infuso con quello di animali estinti. Diventano così delle eroine dotate di poteri magici: le Tokyo Mew Mew!

Le ragazze dovranno salvare la Terra dall’attacco di alcuni alieni, ma nascondendo per tutto il tempo le loro doppie vite ad amici e familiari.

(esiste già un anime su Tokyo Mew Mew, questo è un remake, che riinizia la storia da capo).

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori

Yuki Tenma – Ichigo Momomiya

Mirai Hinata – Mint Aizawa

Momoka Ishii – Zakuro Fujiwara

Rian Toda – Pudding Fong

Ryōko Jūni – Lettuce Midorikawa

Daiki Yamashita – Tart

Kaori Ishihara – Masha

Nobuhiko Okamoto – Quiche

Yūichi Nakamura – Ryō Shirogane

Yuichiro Umehara – Pie

Yūma Uchida – Masaya Aoyama

Yusuke Shirai – Keiichirō Akasaka

OPERE RELATIVE

Manga relativi:

– Tokyo Mew Mew – opera capostipite

– Tokyo Mew Mew a la mode

– Tokyo Mew Mew Ore!

– Tokyo Mew Mew 2020: Return

Anime

– Tokyo Mew Mew – serie tv di 52 episodi, trasmessa anche in Italia come “Mew Mew Amiche Vincenti”.

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Tokyo Mew Mew” presente sul sito:

Altre opere di Takahiro Natori presenti sul sito:

Cannon Busters oav, anime

RECENSIONI