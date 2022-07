anime – RWBY: ICE QUEENDOM – di Toshimasa Suzuki

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: RWBY: Hyousetsu Teikoku – RWBY Ice Queendom – (RWBY 氷雪帝国)

Titolo internazionale: RWBY Ice Queendom

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, magia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: dalla serie tv americana “RWBY” creata da Monty Oum.

Director: Toshimasa Suzuki

Chief Director: Kenjirō Okada

Series Composition: Tow Ubukata

Script: Tow Ubukata

Character design: Nobuhiro Sugiyama

Music: Kazuma Jinnouchi, Nobuko Toda

Studios: Shaft

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano, su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: RWBY Ice Queendom

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Beyond Selves” by Void_Chords feat. L

Ending

“Awake” by Saori Hayami

Trailer



Video con la comparazione del cartoon originale e anime (no spoiler)



TRAMA

Gli abitanti del mondo di Remnant sono attaccati da mostri chiamati Grimm. A proteggerli, i Cacciatori e Cacciatrici addestrati nella Beacon Academy, che hanno imparato ad usare armi magiche e poteri soprannaturali.

Le protagoniste della storia sono quattro giovani studentesse della scuola: Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna e Yang Xiao Long. Il nome “RWBY” deriva dall’iniziale del loro nome, ma anche dei colori che le rappresentano: rosso (red), white (bianco), black (nero), yellow (giallo).

DOPPIATORI

Saori Hayami – Ruby Rose

Yōko Hikasa – Weiss Schnee

Yu Shimamura – Blake Belladonna

Ami Koshimizu – Yang Xiao Long

Aya Suzaki – Nora Valkyrie

Hiro Shimono – Jaune Arc

Hiroki Nanami – Shion Zaiden

Kazuhiko Inoue – Professor Ozpin

Kenyuu Horiuchi – Taiyang Xiao Long

Masumi Asano – Glynda Goodwitch

Megumi Han – Penny Polendina

Megumi Toyoguchi – Pyrrha Nikos

Shinichiro Miki – Roman Torchwick

Sōichi Abe – Peter Port

Sōma Saitō – Lie Ren

Tomoaki Maeno – Sun Wukong

OPERE RELATIVE

Manga

– RWBY

– RWBY: The Official Manga

– RWBY Official manga anthology

Light Novel

– RWBY the Session

